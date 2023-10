Sérgio Rojas vai até o palco do Teatro Oficina Olga Reverbel neste sábado e domingo

Com shows no sábado (07) e no domingo (08), ambos às 19h, o cantor e compositor Sérgio Rojas apresenta o espetáculo Milonga no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N). O músico gaúcho faz um retorno às origens para cantar a milonga, ritmo comum às três pátrias pampeanas. Os ingressos pode ser adquiridos, a partir de R$ 25,00 no site do TSP.