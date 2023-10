Montagem 'O Sussurrar da Cigarra' tem nova apresentação no Teatro Oficina Olga Reverbel

O público de Porto Alegre terá uma nova oportunidade para conferir O Sussurrar da Cigarra, espetáculo de butoh dirigido por Etsuko Ohno e protagonizado pelos bailarinos Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama. A apresentação acontece, nesta quarta-feira (04), às 19h no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N). Os ingressos estão à venda no site do espaço do cultural, a partir de R$ 10. A montagem foi idealizado dentro do lendário Kazuo Ohno Dance Studio, no Japão. Em cena, Ana e Nishiyama traduzem as inspirações nascidas quando chegaram ao país na época de Obon, época em que os espíritos dos ancestrais retornam ao mundo dos vivos para visitar seus familiares.