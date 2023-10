Luciano Reis apresenta espetáculo 'Rock Concert' no palco do Opinião

Luciano Reis leva o espetáculo Rock Concert para o palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (07), às 21h. O músico gaúcho, que se tornou conhecido pelos seus vídeos no Youtube, une música clássica e rock’n’roll, num show que dá uma nova abordagem aos grandes hits do gênero. Os ingressos para apresentação estão disponíveis no site Sympla O violinistaleva o espetáculopara o palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (07), às 21h. O músico gaúcho, que se tornou conhecido pelos seus vídeos no Youtube,, num show que dá uma nova abordagem aos grandes hits do gênero. Os ingressos para apresentação estão disponíveis no site, a partir de R$ 55,00.

Reis, que tem no seu currículo passagens por diversas orquestras e shows ao lado de grandes nomes da música brasileira, vai aproveitar a oportunidade para também lançar o seu primeiro DVD ao vivo. De Kashmir (Led Zeppelin) a Iris (Goo Goo Dolls), passando ainda por Perfect (Ed Sheeran) e Bitter Sweet Symphony (The Verve), o instrumentista promete uma apresentação surpreendente, com um repertório montado para surpreender e emocionar a plateia.

Além de estar à frente do show Rock Concert, Reis já tocou com grandes nomes da música brasileira, como SPC, Roupa Nova, Duca Leindecker e Charles Master. Atualmente, também é violinista e guitarrista do The Travellers, além de professor de violino e produtor.