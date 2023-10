Vídeo mostra briga do rapper Tupac Shakur horas antes de ser assassinado

Investigadores divulgaram fotos e vídeos nunca antes vistos mostrando os últimos momentos da vida do astro do rap Tupac Shakur depois de um suspeito pelo seu assassinato em 1996 ser preso na sexta-feira (29).

O novo vídeo mostra Shakur e o CEO da gravadora Death Row Records, Marion 'Suge' Knight, como líderes de um grupo de dezenas que briga contra o adversário Orlando 'Baby Lane' Anderson, de uma gangue rival e com quem Shakur já havia se desententido antes.

A luta aconteceu no saguão do hotel MGM Grand, em Las Vegas, pouco antes do tiroteio que matou o rapper.

No vídeo, Shakur e outros chutam Anderson enquanto ele está caído no chão. Os seguranças cercam a briga, mas não intervêm. O rapper e Knight saem do prédio antes da chegada da polícia.

As autoridades acreditam que Anderson mais tarde se reagrupou com outros membros de sua gangue -dentre os quais Duane "Keffe D" Davis, preso pela morte de Shakur- e tramou o assassinato do rapper naquela mesma noite.

Shakur foi ferido em um tiroteio em 7 de setembro de 1996 e morreu em um hospital seis dias depois, aos 25 anos.

Davis admitiu em entrevistas e em seu livro de memórias de 2019, "Compton Street Legend", que ele estava no Cadillac de onde saíram os tiros, afirmou a agência de notícias Associated Press.

Shakur foi um premiado rapper, ativista e ator que vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo. Entre as músicas pelas quais era conhecido estão "California Love" e "Keep Ya Head Up".