Parque Mundo Bita chega ao Shopping Iguatemi para o Dia das Crianças

O Shopping Iguatemi Porto Alegre (Avenida João Wallig, 1800) já está no clima do Dia das Crianças com a inauguração da nova atração infantil: o Parque Mundo Bita. O espaço, que segue em funcionamento até o dia 15 de outubro, fica aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 11h às 22h, na Praça Érico Veríssimo – 1º piso. O valor da atração é de R$ 35,00 para 30 minutos de atividade no parque. O tempo adicional custa R$ 15,00 a cada 15 minutos e os pagamentos podem ser feitos com cartão de crédito, cartão de débito ou PIX.A roda-gigante de 10 metros de altura e o tobogã, com cerca de 6 metros de altura e 21 metros de comprimento, são os grandes destaques do evento, que é montado pela primeira vez neste formato do Sul do Brasil. Piscina de espuma, balão giratório, jogo da memória, corredor de elástico e mesa de atividades fazem parte do parque, que promete diversão para toda a família.Menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis durante toda a permanência no espaço. O acompanhante não precisa pagar o ingresso (isenção limitada a uma pessoa). Crianças com necessidades especiais, independentemente da idade, devem estar assistidas por um responsável maior de idade. Não é permitido entrar com alimentos, bebidas e animais de estimação.Além das atrações fixas disponíveis para a criançada, haverá também sessão de fotos com o personagem Bita nos finais de semana (às 14h30min, 15h30min, 16h30min e 17h30min) e no próprio Dia das Crianças, 12 de outubro, nos mesmos horários.