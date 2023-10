Espetáculo 'Tribute of Nirvana by Seattle Supersonics' chega ao Araújo Vianna, nesta

Pela primeira vez em Porto Alegre, os argentinos da banda Seattle Supersonics apresentam Tribute of Nirvana ao lado da Orquestra Villa Lobos, nesta sexta-feira (06), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Em uma orquestra regida pelo maestro Adriano Machado, o espetáculo vai contar com sucessos como Come As You Are, You Know You’re Right, Smells Like Teen Spirit e muito mais. Ingressos à venda na Sympla, a partir de R$ 75,00.Ezequiel Dias, Estevan Molina e Christian Monteiro chegam ao país para quebrar paradigmas e mostrar que o grunge pode ser sim complementado por linhas melódicas de violinos, cellos e instrumentos de sopro. Basicamente, será uma turnê levando um show de rock and roll cru e direto acompanhado de orquestra. Serão duas horas de muito rock'n roll homenageando o ícone mundial Kurt Cobain e a banda Nirvana, tocando os maiores sucessos. No setlist, além das citadas não faltarão In Bloom, Drain You, About a Girl, Love Buzz, Floyd The Barber, Molly Lips, School, Aneurysm, Territorial Pissings, entre outras.