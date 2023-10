Mês das Crianças no Instituto Ling terá três espetáculos para o público infantil

Para celebrar o mês das crianças, o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe três espetáculos infantis gaúchos para apresentação nas tardes de sábado, sempre com duas sessões de cada peça, uma às 15h e a outra às 17h. A programação especial tem início neste sábado (07), às 15h e às 17h, com Baile das Letrinhas, baseado no livro homônimo de Deborah Finocchiaro, que estrela a montagem com direção de Júlia Ludwig. É possível adquirir os ingressos através do site da instituição e no local, a partir de R$ 15,00.Depois, no dia 21 de outubro, o centro cultural será palco de Frankinh@ - Uma história em pedacinhos, vencedora do Prêmio Sesc de Artes Cênicas. A peça, para crianças a partir dos seis anos e adolescentes, é inspirada nas personagens e situações da obra Frankenstein, de Mary Shelley,O encerramento da agenda especial para os pequenos será no dia 28 de outubro com Tóin: Dança para bebês, da Muovere Cia de Dança. A experiência, pensada para o público de zero a três anos, é composta por duas atividades: o próprio espetáculo e uma oficininha, ambas fundamentadas no estímulo à receptividade e na experiência com a dança.