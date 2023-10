Orquestra da Ulbra traz clássicos inesquecíveis para o palco do Farol Santander

A Orquestra da Ulbra apresenta obras de diversos compositores que marcaram a história da música universal, como Mozart, Morricone, Barber, Schubert e Brahms, no palco do Átrio do Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028), nesta quarta-feira (04), às 20h. A partir de R$ 8,50, os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou no local.

Sob regência de Tiago Flores, a Orquestra inicia o concerto com abertura da ópera La Clemenza de Tito.

A próxima música é Adagio, de Albinoni / Giazotto. Embora uma das obras clássicas mais famosas, o Adágio de Albinoni (1671-1751) não foi escrito por ele, mas pelo seu biógrafo, Remo Giazotto (1910-1998). De acordo com Giazotto, ele teria encontrado um fragmento com apenas uns poucos compassos da melodia. Giazotto teria composto a obra baseando-se nesse fragmento, publicando-a em 1958.



Depois, a Orquestra apresenta Adagio, de Samuel Barber (1910-1971) - um dos maiores compositores americanos de todos os tempos. O adágio foi utilizado nos funerais de dois presidentes americanos, Franklin Roosevelt e John Kennedy, tornando-se uma espécie de hino não oficial de luto.



As próximas são Serenata, de Franz Schubert (1797-1828) - escrita em 1826, apenas 2 anos antes da morte do compositor e publicada postumamente - e Danças Húngaras, de Johannes Brahms (1833-1897), um dos grandes mestres do romantismo alemão. O concerto encerra com temas do filme Cinema Paradiso, de Ennio Morricone (1928-2020) - um dos maiores compositores de trilhas sonoras de todos os tempos.