Jorginho do Trompete e Luiz Mauro Filho são atrações do Chapéu Acústico

A apresentação desta terça-feira (03) do projeto Chapéu Acústico traz os músicos Jorginho do Trompete e Luiz Mauro Filho, em um espetáculo que fará um apanhado da trajetória de amizade e parceria musical entre os dois músicos. O show acontece no Auditório Luís Cosme, 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), e a entrada é livre, mediante contribuição espontânea para os músicos. O repertório inclui standards do jazz, clássicos da bossa nova e do samba, com muitos momentos de improvisação, conforme a reação da plateia presente. Jorginho do Trompete já dividiu o palco e participou da gravação de discos com nomes como Renato Borghetti, Paulinho Trompete, Raul Mascarenhas e Gabriele Mirabassi, incluindo várias apresentações no exterior. Por sua vez, o pianista gaúcho Luiz Mauro Filho circula com desenvoltura pelo jazz, salsa, pop/rock e MPB, com créditos ao lado de nomes como Nei Lisboa, Deborah Blando, Geraldo Flach, Ângela Jobim, Ná Ozzetti, Zé Miguel Wisnik e muitos outros.