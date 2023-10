Flu & Carlinhos Carneiro é a atração do Ocidente Acústico desta quinta

Na edição do Ocidente Acústico desta quinta-feira (05), a partir das 21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, na esq. João Telles) recebe em seu palco Flu & Carlinhos Carneiro, num show que comemora o lançamento do mais recente single da dupla – a faixa Dance Dance, que tem featuring do Bitle -, e o aniversário de 45 anos de Carlinhos. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla e no local, a partir de R$ 20.Para o show, que integra o projeto Ocidente Acústico, eles contam com a companhia de Julio Porto na guitarra, Bruno Neves na bateria, e algumas das várias participações especiais que pintaram nas gravações do álbum que estão prestes a lançar.No repertório, além das novidades inéditas e os singles que a dupla já lançou (Xalalá Online e Eu Quero Morar no Canal Off), um apanhado de sons que fizeram parte das vidas pregressas de Flu e Carlinhos, juntos (em sons pinçados do espetáculo Coração de Búfalo ou do álbum que gravaram no Atahualpa y Us Panquis) ou separados (com músicas de Defalla, Bidê ou Balde ou da carreira solo de Flu).