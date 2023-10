Rapper gaúcho Farrapho lança um grito de guerra no single

O single Hienas Ao Meu Lado, do rapper gaúcho Farrapho, chega às plataformas digitais na última sexta-feira (29). A música é um aquecimento de seu EP de estreia O Retorno do Rei, um grito de guerra para reacender a chama interior de todos aqueles que sonham grande, para que se mantenham firmes em seus objetivos.

O artista de 33 anos começou tarde na música, mas por um motivo justo: saiu de casa aos 15 anos em busca de melhorar a condição financeira de sua família. Hoje Farrapho tem sua própria empresa de marketing digital e pode realizar o seu sonho de adolescência: rimar.

Farrapho nasceu no interior do Rio Grande do Sul, numa condição de extrema pobreza. Ele sabia que tinha um mundo fora da roça e sonhava em ter dinheiro e liberdade. Aos 15 anos fugiu de casa para desbravar o mundo e tentar ganhar a vida de alguma forma. Conheceu o movimento Hip Hop através de seu irmão e começou a escrever musicas, mas parou logo em seguida, pois queria ter dinheiro e um lugar para morar antes de se arriscar no Rap.