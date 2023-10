Opinião recebe espetáculo 'Legião Encontra Garotos'

Num encontro de gerações em tributo ao rock nacional, o Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) estreia o espetáculo Legião Encontra Garotos nesta quarta-feira (04), às 21h. O projeto é uma reunião entre a banda Garotos da Rua e o guitarrista João Pedro Bonfá, filho do baterista Marcelo Bonfá, do Legião Urbana. A abertura do show será de Kiko Prata & Os Reluzentes, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, no valor inicial de R$ 40,00.A parceria surgiu para comemorar os 40 anos do grupo gaúcho, representado por King Jim (vocal) e Justin Vasconcelos (guitarra). Ao lado de JP Bonfá, que tem o DNA do Legião Urbana e é fã dos Garotos, a dupla – ainda acompanhada por Alex Cheruti (baixo) e Leandro Benites (bateria) – vai revisitar os principais sucessos das duas bandas, sempre com uma pegada nova. Você é Tudo que eu Quero, Sabe o que Acontece Comigo, Será e Pais e Filhos, entre outras mais, certamente estarão no repertório.Com quatro décadas de história, o Garotos da Rua é um dos nomes pioneiros do rock gaúcho. A banda, que fez muito sucesso em meados dos anos 1980 com a canção Tô de Saco Cheio, iniciou a sua trajetória tocando como atração fixa do bar Rocket 88, um dos principais redutos do estilo em Porto Alegre.