Sesc Alberto Bins promove Mostra de Teatro Infantil no Mês da Criança

Entre terça (03) a quinta-feira (05), o Teatro do Sesc (Avenida Alberto Bins, 665) recebe uma Mostra de Teatro Infantil com peças voltadas a crianças de até dez anos. Famílias e instituições escolares precisam agendar previamente a participação através do e-mail [email protected] , informando nome do responsável e quantidade de ingressos desejados. As entradas custam R$ 30,00 cada.Na agenda da Mostra, estão três espetáculos teatrais, com início sempre às 14h. Na terça-feira, dia 03, a atração é Quem não dança, balança a criança, do grupo Cuidado que Mancha. Pensada para crianças dos quatro aos dez anos, a peça é composta por várias músicas, coreografias e trava-línguas para divertir e emocionar a plateia.Na quarta-feira, dia 04, é a vez de Doralice, A Menina Descalça, da Cia Vento Minuano. Na história, voltada a crianças dos três aos dez anos, a personagem Doralice é uma menina muito pobre, que vive da coleta de lixo reciclável, e embarca em uma aventura encantada de fantasias e sonhos graças a sua imaginação.