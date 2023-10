Instituto Ling recebe conjunto camerístico austríaco Salzburg Piano Trio

Interpretando obras de Beethoven e Tchaikovsky, o Salzburg Piano Trio, um dos mais expressivos conjuntos camerísticos da Europa, sobe no palco do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) nesta quarta-feira (4), às 20h. Formado pelo violinista brasileiro-dinamarquês Lavard Skou Larsen, nascido na Capital gaúcha, pelo violoncelista letão Ramon Jaffé e a pianista israelense Revital Hachamoff, o grupo apresentará um programa com obras como Trio op. 97 para piano, violino e violoncelo. Os ingressos estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural, no valor inicial de R$ 25,00.