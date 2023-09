Preview para o Poa Jazz Festival tem show gratuito do Duo Mitre neste sábado, no Instituto Ling

Em preparação para a oitava edição do Poa Jazz Festival, o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe neste sábado (30) a apresentação gratuita do Duo Mitre, formado pelas irmãs mineiras Luísa Mitre ao piano e Natália Mitre no vibrafone e na percussão. A partir das 19h, o público pode conferir a dupla que equilibra o refinamento técnico da música de concerto com o balanço da música popular brasileira em composições próprias. O acesso à apresentação será mediante retirada de senhas, distribuídas sem custo no site www.institutoling.org.br.