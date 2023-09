Rodrigo Murbach leva canções do Raul Seixas para o palco do Opinião, nesta

Rodrigo Murbach, que se tornou conhecido na Internet depois de gravar uma versão de Metamorfose Ambulante que fez sucesso nas redes, canta Raul Seixas no palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (30), às 23h. O cantor paranaense, que foi considerado “a reencarnação de Raul Seixas” pelo Programa Raul Gil, é a atração principal da Festa Toca Raul. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Sympla Pela primeira vez,, que se tornou conhecido na Internet depois de gravar uma versão de Metamorfose Ambulante que fez sucesso nas redes,(rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (30), às 23h. O cantor paranaense, que foi considerado “a reencarnação de Raul Seixas” pelo Programa Raul Gil, é a atração principal da. Os ingressos estão disponíveis para compra no site, a partir de R$30.

Com um repertório repleto de sucessos, que inclui músicas como Tente Outra Vez, Maluco Beleza, Cowboy Fora da Lei e Gita, Murbach também vai dividir com a plateia algumas histórias curiosas que envolvem o Pai do Rock Brasileiro.



Após participar do quadro Jovens Talentos, do Programa Raul Gil, Murbach aumentou ainda mais os seus números nas redes sociais. Com mais de 64 mil inscritos no seu canal no Youtube, o cantor já lançou também as suas primeiras composições autorais. Maluco Rock é o seu single mais recente.