Michael Gambon, ator de Harry Potter, morre aos 82 anos

O ator irlandês Michael Gambon, que interpretou o personagem Albus Dumbledore em seis filmes da saga Harry Potter, morreu nesta quinta-feira (28) aos 82 anos no hospital devido a uma pneumonia. Segundo o jornal The Guardian, a notícia foi confirmada por Anne, esposa de Gambon e pelo filho casal, Fergus. “Nós estamos arrasados em anunciar a morte de Sir Michael Gambon. Marido e pai amado, Michael morreu em paz no hospital com a esposa Anee e o filho Fergus ao lado de sua cama, em decorrência de uma pneumonia. died peacefully in hospital with his wife Anne and son Fergus at his bedside, following a bout of pneumonia. Michael was 82”, diz o comunicado enviado ao jornal. O ator participou de outros filmes de sucesso no cinema, como Assassinato em Gosford Park, O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante e As Aventuras de Paddignton, no qual dublou o tio Pastuzo.