Comunidade Nin-Jitsu faz show gratuito na 4Beer, neste sábado

Neste sábado (30), às 23h30min, a 4Beer (Av. Polônia, 200) recebe a Comunidade Nin-Jitsu, em um evento gratuito em celebração a Oktoberfest. No show Comunidade Na Pista, o grupo se apresenta em um formato dançante, com o guitarrista Fredi Chernobyl indo para as pick ups, enquanto Nando Endres assume os riffs de guitarra e Mano Changes comanda os sucessos da banda com seus vocais.

Além da banda, o evento vai contar uma série de artistas. As apresentações começam às 17h, com a cantora e compositora gaúcha Alice Kranen. A sequência de shows segue com apresentação da Diablo Fucking Show, que oferece um encontro entre a música country e a ânsia do punk rock. São quase 12 horas de comemorações, com direito a mais de 40 torneiras dos estilos artesanais mais tradicionais, como American Lagers e Weiss até as cervejas ‘amarguinhas’, IPAs e APAs.