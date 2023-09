Humberto Gessinger faz show no Araújo Vianna neste sábado

Um dos maiores expoentes do rock brasileiro de todos os tempos, Humberto Gessinger volta aos palcos de Porto Alegre e apresenta as canções do seu mais novo álbum no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), neste sábado (30), às 19h30min. Quatro Cantos de um Mundo Redondo é o terceiro disco da carreira solo do roqueiro e traz músicas registradas em power trio, trio acústico, quarteto e formato solo. Os ingressos podem ser comprados no site Sympla, a partir de R$ 100. Cantor, multi-instrumentista, escritor e um dos compositores mais destacados de sua geração, Gessinger vai misturar faixas inéditas, como os singles Fevereiro 13, No Delta dos Rios e Tudo Começa Outra Vez, com grandes clássicos de toda sua trajetória, incluindo hits dos Engenheiros do Hawaii, como Infinita Highway, Refrão de Bolero e Pra Ser Sincero. No palco, Gessinger estará acompanhado pelo guitarrista Felipe Rota e pelo baterista Rafa Bisogno.