Moinhos Shopping recebe exposição do estilista mineiro Ronaldo Fraga

A partir desta quinta-feira (28), o Moinhos Shopping (Rua Olavo Barreto Viana, 36) será sede da exposição Páginas da História de Um estilista Cronista do Brasil, produzida com exclusividade pelo estilista mineiro Ronaldo Fraga. Com curadoria das jornalistas especializadas em moda Patrícia Parenza e Patrícia Pontalti, a mostra conta a trajetória profissional de Ronaldo Fraga através de looks que representam as 10 coleções mais emblemáticas dentre as mais de 40 já realizadas pelo estilista. A exibição acompanha os horários de funcionamento do centro comercial.

As peças estarão expostas em manequins num espaço que estiliza uma pequena sala de um sobrado mineiro, onde um varal de anotações e de desenhos e uma parede-relicário com objetos, espelhos e acessórios trazem referências do processo criativo do artista.



As 10 coleções que serão representadas na mostra são: as etnográficas “O Império do Falso na Bacia das Almas” e “Carne Seca”; as políticas “Quem matou Zuzu Angel” e “Cordeiro de Deus”; as literárias “Tudo é risco de giz” e “A cobra ri”; as biográficas “Nara Leão” e “Noel Rosa”, e as sobre saberes e fazeres “Costela de Adão” e “A Carta”.