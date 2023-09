Gabriel Braga Nunes e banda unem Shakespeare e rock em show em Novo Hamburgo

O ator Gabriel Braga Nunes iniciou um novo capítulo profissional na carreira ao despontar pelos palcos com o projeto Logo a Escuridão Vem nos Fazer Descansar, em que apresenta um show com músicas que criou a partir de sonetos de William Shakespeare. Após excursionar por sete cidades gaúchas em abril deste ano, a atração retorna ao Estado para show único em Novo Hamburgo (RS). A apresentação no Vale dos Sinos será nesta quinta-feira 921), às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno (Rua Eng. Ignácio Christiano Plangg - Novo Hamburgo), com entrada franca e acesso ao show por ordem de chegada.



Com o reconhecimento do público e críticas bem positivas, o espetáculo se destaca para a elogiada participação da cantora Luiza Lapa (voz), que forma um dueto com Gabriel (voz e guitarra). No palco eles são acompanhados pelos talentosos músicos Bruno Galhardi (bateria), Eduardo Barreto (baixo) e Rafael Stanguini (teclado).