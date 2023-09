A voz de Tarja Turunen, destaque no heavy metal mundial, é destaque em show no Opinião

Tarja Turunen, uma das vozes femininas de maior destaque do heavy metal mundial, traz à Capital uma turnê que comemora os 15 anos da sua carreira solo e divulga a coletânea Best of: Living the Dream. A cantora finlandesa subirá ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (22), a partir das 23h. Ingressos (a partir de R$ 125,00) no Sympla. O show compila os maiores hits da sua trajetória e algumas faixas da sua época com o Nightwish, incluindo canções como I Walk Alone, I Feel Immortal e Until My Last Breath. A inédita Eye of the Storm – que saiu como single e antecipou todo o conceito por trás de Living the Dream – tem sido a escolhida para abrir os seus espetáculos recentes. A abertura da noite ficará por conta do metal sinfônico do Santo Graal.