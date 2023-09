Montagem "Memórias Perdidas" traz bailarinos 50+ para o palco do Teatro Renascença

Neste sábado (23) e domingo (24), às 20h, o Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307) recebe o espetáculo teatral Memórias Perdidas. A montagem reúne oito bailarinos que marcaram a cena da dança no Rio Grande do Sul para resgatar suas memórias de palco e de vida. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, no valor inicial de R$ 25,00.