Djavan canta faixas de novo álbum e celebra o que está por vir no palco do Araújo Vianna

"Num alento guiado pelo vento, trazendo o melhor que tem", Djavan chega a Porto Alegre para apresentar a turnê D no palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta (21) e sexta-feira (22), às 21h. Um dos cantores mais aclamados da música brasileira, Djavan promete irradiar a alegria das canções iluminadas do seu 25º disco, junto aos sucessos de sua discografia. Até julho de 2024, o espetáculo passará por mais de 50 cidades do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Os ingressos para o show podem ser adquiridos pelo site Sympla, a partir de R$ 200,00.

Escrito, produzido e gravado durante a pandemia, o novo álbum do músico alagoano, lançado em agosto de 2022, é um vislumbre de que, superados os dias cinzentos, tempos melhores virão para nos iluminar. "Isso tem a ver com tudo: com o governo horroroso que a gente viveu até 2022, com a pandemia, com todo obscurantismo que nós vivenciamos naquela época. Eu queria realmente chamar para uma coisa mais positiva, sair daquela negatividade enorme que estávamos vivendo", expõe Djavan.

Além de almejar um futuro melhor, o novo disco também conta com a devoção amorosa típica da discografia do cantor. Intimidade e alegria se misturam na música Iluminado, que reúne os filhos e netos de Djavan para entoar uma melodia sobre voltar a sorrir. Para o cantor, a gravação em família foi muito prazerosa e divertida. "A canção nasceu de uma brincadeira entre mim e minha filha Sofia. Ela estava mexendo no ukulele. Eu peguei o ukulele, comecei a fazer essa canção, e aí a gente gravou com muita facilidade. Foi um momento de muita alegria", revela.

Nos últimos anos, espetáculos que reúnem diferentes gerações da família de grandes expoentes da música brasileira, como a Casa Ramil e a reunião familiar em torno de Gilberto Gil, têm feito muito sucesso. Questionado sobre a eventualidade de um dia termos um show da Família Viana, Djavan admite que não tem pensado sobre isso. "Tanto a minha família, cada um individualmente nos seus projetos, quanto eu temos projetos pessoais. Portanto, não sobra tanto espaço para uma turnê da turma toda. Mas isso pode ser uma possibilidade para o futuro", revela.

Em Beleza Destruída, presente no álbum D, Djavan recebe Milton Nascimento em uma canção que denuncia a forma como a ambição humana dizima a existência da natureza brasileira e dos povos indígenas. No ano passado, aos 80 anos, o cantor mineiro deu adeus aos palcos em uma emocionante turnê. Aos 74 anos, Djavan sequer contempla a finitude de sua carreira. "Quando falta saúde, você não tem mais o que fazer. Eu acho que, para mim e para todos os artistas e profissionais, o final decorre em geral da mesma situação. Às vezes, o motivo é outro, mas é muito raro. Em geral, é a saúde que determina", explica. "Eu nunca tive isso (a finitude) como inspiração, mas pode ser que aconteça. Como eu não penso nisso ainda e, se Deus quiser, eu não vou pensar tão cedo, não quero isso como inspiração, por enquanto", ri o artista.

Do rap à nova MPB, o legado artístico de Djavan percorre diferentes gerações de músicos. Perguntando sobre o que tem achado da nova geração de artistas da música nacional, ele se empolga: "Eu acho que a MPB está vivendo um momento de grande ebulição. E isso é ótimo! Eu quero ver todo mundo criando, fazendo e arriscando, porque o Brasil é 'pluralissíssimo', o Brasil tem milhões de possibilidades em todas as esquinas desse País imenso, com influências de todos os tipos. Para mim, é um prazer saber que eu sou influência de muita gente, de uma geração que está fazendo música de qualidade."

Além das canções do último disco, o músico leva para o palco um repertório que vai contemplar sucessos de todas as fases de sua discografia. Sina, Flor de Lis e Oceano têm presença mais do que confirmada no espetáculo. "O povo gaúcho é um público maravilhoso que gosta muito da minha música. Há muitos anos que eu vou para o Rio Grande do Sul fazer shows e, assim como todo Brasil, (o Estado) tem uma empatia com o meu trabalho desde sempre. Então, vai ser um grande show, como sempre (por aí)", afirma.