Dupla de pianistas de Israel e Palestina se apresenta no Salão de Atos da Pucrs

O concerto internacional de pianos Amal Piano Duo, reunindo os instrumentistas Yaron Kohlberg e Bishara Haroni, é atração no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681) nesta quinta-feira (21), às 21h. Formado por um israelense (Yaron) e um palestino (Bishara), o duo traz não apenas uma combinação de música clássica e world music, mas também uma mensagem de paz e amizade em tempos de conflito. Ingressos no site Guichê Web ou no Prédio 5 da Pucrs, a partir de R$ 150,00.A proposta agregadora da dupla se faz presente já na escolha do nome (Amal, em árabe, significa esperança), e o espetáculo tem sido recebido com sucesso em palcos de países como Noruega, Suíça, EUA, Japão, China e Alemanha. Os dois têm no currículo também uma apresentação para o Papa, no Vaticano. Yaron Kohlberg é um dos principais pianistas israelenses e, desde 2018, é presidente da Cleveland International Piano Competition. Apresentou-se em grandes salas de concerto de mais de quarenta países, como no Carnegie Hall, em Nova Iorque, no Kremlin, em Moscou, no Hall da Cidade Proibida, em Pequim, entre outras. Também tocou no Parlamento israelense e na residência do presidente israelense. Graduou-se, com distinção, na Escola de Música Buchmann-Mehta, da Universidade de Tel Aviv.Bishara Haroni é pianista nascido em Nazaré e graduado pela Academia de Música e Dança de Hanover, na Alemanha. É fundador e diretor do Bestival, festival internacional que reúne performances de música clássica árabe, judaica e tradicional. Com vinte e quatro anos, apresentou-se no Carnegie Hall, em Nova Iorque. Ao longo de sua trajetória, já tocou com algumas das mais importantes orquestras do mundo, como London Philharmonic, Valencia Symphony Orchestra, Stuttgart Chamber Orchestra e Israeli Philharmonic.