Jornalista do JC Juliano Tatsch lança seu primeiro livro de contos

O jornalista e editor-assistente do Jornal do Comércio Juliano Tatsch está lançando seu novo livro. A coletânea de contos Dissabores reúne 12 narrativas curtas que entrelaçam situações cotidianas e extraordinárias, suspense e mistério, passado, presente e futuro. O livro digital está disponível no site brasileiro da Amazon. Já a versão impressa pode ser adquirida no site da Amazon dos Estados Unidos.Com experiência em autopublicação – o autor lançou em 2021 o romance Onde Moram os Sonhos -, o jornalista explica que a seleção dos contos se deu de forma a abranger uma diversa gama de temas. “Eu escrevi esses contos em um período de nove anos. O primeiro é de 2014 e o último é de 2023. Então, essas histórias refletem, de certa forma, o meu caminho com a literatura, como eu mudei durante esse período de tempo”, aponta, destacando que a escolha de narrativas com temáticas distintas vai ao encontro do que é a vida em si. “O que é a vida senão um vai e vem, um movimento constante, um fluxo sem fim? Uma jornada onde alegrias, tristezas, desejo, ódio, ressentimento, sonhos, perdão, amor e morte estão todos juntos? É essa jornada que procurei refletir nessa coletânea”, ressalta.Tatsch destaca que Dissabores é um reencontro com o gênero literário em que deu os primeiros passos na ficção. “Eu comecei escrevendo contos porque achava que era mais fácil do que produzir uma história longa. Não poderia estar mais enganado. A narrativa curta desafia o escritor a dizer o que quer dizer de uma forma concisa, mas, ao mesmo tempo, profunda”, observa.Em Dissabores, a temática familiar, assim como reflexões acerca da solidão e do desalento, características da escrita do autor, são uma tônica presente em boa parte das histórias. Três textos, porém, trazem tramas distintas. O pequeno conto Vendetta trata de um plano de vingança elaborado por uma dupla bem diferente, enquanto em O assassino acordou antes do amanhecer o autor apresenta uma corrida de gato e rato pelas ruas de uma cidade madrugada adentro.A grande novidade, no entanto, está no conto Pela janela, que traz o erotismo para centro da narrativa. “Esse texto foi escrito para uma antologia de contos eróticos que acabou não sendo publicada. Eu voltei a trabalhar nele neste ano, e achei era a hora de mostrar essa faceta da minha escrita que até agora nunca havia sido apresentada”, conclui Tatsch.