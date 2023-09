Monólogo 'Olga' é atração dos teatros do Sesc/RS a partir desta quinta-feira (21)

O monólogo Olga, que recria fragmentos da vida da revolucionária judia Olga Benário, condenada à morte num campo de extermínio nazista na Alemanha, chega aos teatros do Sesc/RS a partir de 21 de setembro. Nesta quinta-feira (21), o espetáculo teatral passará por Camaquã, no Teatro do Sesc Camaquã (Rua Marcírio Dias Longaray, 01), às 20h. No dia 27 de setembro, vai para Ijuí, passa por Santa Rosa no dia 28 e encerra a passagem no estado em Gravataí, no dia 5 de outubro. Os ingressos custam a partir de R$10 e podem ser adquiridos pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais/, ou em qualquer Unidade Sesc/RS. Olga estrou em 2018 e recebeu prêmios em diversos festivais. Foi concebido pela atriz Edelweiss Ramos, que estrela o monólogo, e conta com direção de Camila Bauer. O texto é assinado pelas duas, ao lado de Pedro Bertoldi, com autorização e acompanhamento de Anita Prestes, filha de Olga Benário.A produção é intimista, mas repleta de detalhes. No palco, o cenário de Ronaldo de Almeida e Diego Stefani situa a personagem em um espaço fechado de 2m x 2m, cercado de pilares e arames farpados que remetem a um campo de extermínio. O figurino de Liane Venturella foi inspirado no uniforme utilizado pelas presas no campo de concentração de Ravensbrück, que aproveitava sobras de uniformes usados por prisioneiras já eliminadas.