Pagode da Gica sobe no palco do 4D Stage nesta terça-feira (19)

A cantora carioca Gica vai até o palco do 4D Stage (rua Gaspar Martins, 24), nesta terça-feira (19), às 22h, para apresentar o espetáculo "Pagode da Gica". Recentemente lançou o Volume 1 do projeto audiovisual ‘Da Rocinha Pro Mundo’, que conta 19 faixas, sendo 8 inéditas e 11 blocos de pot-pourri. Os ingressos podem ser adquiridos no site Next Ingressos, a partir de R$ 40,00.