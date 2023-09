Auditório Araújo Vianna recebe a primeira edição do festival KTROCK

O Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 680) vai receber, nesta quarta-feira (20), a partir das 16h, a primeira edição do KTROCK. O evento, promovido pela KTO, reunirá um line-up de peso em cima do palco, com cinco nomes cultuados do rock gaúcho: Acústico & Valvulados, Comunidade Nin-Jitsu, Tenente Cascavel, Ultramen e Vera Loca. Ingressos, entre R$ 55,00 e R$ 320,00, no Sympla. Com a vibe dos grandes festivais, o KTROCK vai aproveitar o simbólico feriado da Revolução Farroupilha para fortalecer ainda mais a cena local, aproximando a plateia das bandas que ajudaram a escrever a história da cena local para além do Rio Grande do Sul. Fim de Tarde com Você e Remédio (do Acústicos & Valvulados), Detetive e Ejaculação Precoce (do Comunidade Nin-Jitsu), Menstruada e Não Sei (ambas executadas pelo Tenente Cascavel), Dívida e Tubarãozinho (do Ultramen) e Borracho Y Loco e Graffiti (do Vera Loca) certamente estarão no repertório.