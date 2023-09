Morre sul-coreano Byun Hee-bong, ator de 'Okja' e 'O Hospedeiro', aos 81 anos

Byun Hee-ong, sul-coreano que atuou em vários filmes do diretor vencedor do Oscar Bong Joon-ho, morreu nesta segunda-feira, aos 81 anos. Ele foi vítima de complicações relacionadas ao retorno de um câncer de pâncreas que ele já havia tratado, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Seu primeiro longa-metragem foi "Barking Dogs Never Bite", de Bong Joon-ho, lançado em 2000. Ele atuou também em papéis importantes em três outros filmes de Joon-ho: o cult "Memories of Murder", em 2003; o sucesso de bilheteria "O Hospedeiro", em 2006, apresentado no Festival em Cannes; e "Okja", o longa-metragem de criaturas que marcou a estreia na produção cinematográfica da Netflix na Coreia do Sul.

Em 2020, Byun Hee-bong foi premiado com a Ordem de Mérito Cultural de Eungwan, a segunda principal condecoração cultural sul-coreana, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da cultura pop do país. Além da trajetória cinematográfica, Byun Hee-bong atuou durante décadas na TV e teatro de seu país natal.