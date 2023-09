TOC - Uma Comédia Obsessiva Compulsiva volta a cartaz no Theatro São Pedro em 20 e 21 de setembro

O espetáculo TOC - Uma Comédia Obsessiva Compulsiva está de volta ao Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) para sessões nesta quarta (20) e quinta-feira (21), às 21h. Uma das mais bem sucedidas comédias da história recente do teatro gaúcho, a peça promete promover uma verdadeira "terapia do riso" entre palco e plateia. Ingressos de R$ 60,00 a R$ 120,00, no site e, duas horas antes do começo da sessão, na bilheteria do teatro. A peça dirigida por Lutti Pereira traz quatro personagens com diferentes tipos de transtornos e paranoias, que encontram-se numa sessão de terapia e desenvolvem uma estranha e hilária relação. Falando com bom humor e responsabilidade sobre saúde mental e emocional, TOC se propõe a provocar o riso e a reflexão na mesma medida, convidando os presentes a um olhar renovado sobre esse tema tão necessário.