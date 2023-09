Mauro Vila Real pinta quadro ao som de Shana Müller em almoço no Rancho Tabacary

O artista plástico Mauro Vila Real será atração extra no Rancho Tabacaray (avenida Vicente Monteggia, 2.770) neste feriado farroupilha (20), das 10h às 16h. Durante o Almoço Com Fogo de Chão, que contará com show de Shana Müller, o artista realizará uma performance de pintura ao vivo, cujo objetivo é arrecadar fundos para as vítimas de Muçum, cidade que enfrenta sérias dificuldades depois dos temporais e enchentes deste mês.



As entradas podem ser adquiridas pelo Sympla, a partir de R$ 175,00. A gastronomia está incluída no valor do ingresso, e bebidas serão comercializadas no local.



Será uma oportunidade única de assistir o artista em ação, enquanto ele pinta uma obra ao vivo. A atmosfera do local, rústica e à beira do fogo de chão, ao som da voz de Shana Müller, proporcionará um cenário perfeito para a criação artística. A obra será posteriormente leiloada, e todos os recursos arrecadados serão destinados às vítimas de Muçum.