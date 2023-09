Orfeu e Eurídice é atração gratuita no Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul

A próxima edição do Terça Lírica do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 55) apresenta, nesta terça-feira (19), a ópera Orfeu e Euridice, de C. W. Gluck (1714 - 1787). O espetáculo, com duração de 60mins, começa às 18h30min e tem entrada franca.



O mito de Orfeu, o mais talentoso de todos os músicos e filho do deus Apolo, que desce aos infernos para resgatar sua amada Euridice, volta à cena em uma roupagem contemporânea com três membros da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors): o contratenor Gonzalo Lamego no papel de Orfeu e as sopranos Raquel Fortes e Gaia Schenini interpretando, respectivamente, Euridice e Amore. A direção artística é de Flávio Leite, com iluminação de Veridiana Mendes.

Terça Lírica é um projeto realizado pelo Memorial do Judiciário, com curadoria de Flávio Leite. A série de óperas em formato “de bolso”, montadas e apresentadas didaticamente, nasceu há doze anos com o intuito de aproximar o público do gênero e dar oportunidade aos profissionais em início de carreira.