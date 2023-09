Churrasquinho Menos é Mais desembarca em Porto Alegre neste domingo (17)

O Estacionamento do Complexo Beira-Rio (avenida Padre Cacique, 891) recebe neste domingo (17), a partir das 14h, o Churrasquinho Menos é Mais. A promessa do maior churrasquinho do Brasil é de palco 360 graus, mais de quatro horas de pagode com o Grupo Menos É Mais e muito churrasco para todos os presentes. O evento terá espaço amplo, com bares e praça de alimentação, de forma a proporcionar uma experiência confortável e segura para o público. Ingressos, pelo valor de R$ 250,00, ainda estão disponíveis pelo site Ingresse.