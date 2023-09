Comemorando 20 anos, Sul Em Dança movimenta a semana no Teatro do Sesi

Reconhecido como um dos maiores festivais de dança do Brasil, o Sul Em Dança, que completa 20 anos em 2023, acontece de 19 a 24 de setembro, no palco do Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8.787). Os ingressos, a partir de R$ 40,00 e com opções de meia entrada, estão à venda na plataforma Sympla.

A programação do evento contará com palestras, workshops, apresentações de bailarinos, grupos, escolas e projetos sociais, além de muita dança nos seus mais variados estilos. O espetáculo de abertura, no dia 20, terá a apresentação da coreografia O Abraço, inspirada na técnica de restauro japonesa kintsugi e especialmente criada por Eduardo Menezes, com direção de Margit Kolling, para celebrar as duas décadas do projeto. Entre os jurados do festival estão bailarinos e coreógrafos como Alan Keller, Tainá Grando, Manoel Francisco e Ghandi Tabosa, todos nomes reconhecidos dentro e fora do País.