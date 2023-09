Prefeitura lança programa Mais Cultura com investimento de R$ 15 milhões

O Programa “Mais Cultura” foi lançado nesta sexta-feira (15), em um evento na Cinemateca Capitólio que contou com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB), da secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo, e do secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura.

Durante a solenidade, foram anunciados novos investimentos à área da Cultura, fechando R$ 15,1 milhões para o financiamento para projetos culturais e artísticos. Dentro deste investimento, R$ 11,3 milhões são provenientes de recursos federais da Lei Paulo Gustavo, que passou a valer em 12 de maio deste ano, e R$ 3,8 milhões de recursos municipais do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultura (Fumproarte). Junto dos R$ 1,1 milhão arrecadados dos editais de Eventos Culturais Descentralizados, soma quase 5 milhões para fomento, tendo sido destacado por Melo como o maior edital já destinado em exclusivo para o audiovisual de Porto Alegre.

Em suas primeiras falas, o prefeito divulgou o incremento de R$ 800 mil ao orçamento para o Carnaval 2024, que havia sido requisitado pela área, totalizando R$ 3 milhões.

Investimentos Municipais

O Fumproarte entrará com capital de quase R$ 4 milhões, que serão repartidos entre 4 principais setores: Carnaval 2024, Blocos de Carnaval de Rua, Produção Artística e Tradicionalismo.

foram separados para projetos de artistas negros, de contribuição da Carrefour Brasil Para o Carnaval 2024, o edital aprovará 18 projetos, para os quais ajudará com R$ 2,2 milhões em financiamentos para a confecção de fantasiais e de carros alegóricos, e para pagamentos dos artistas que se apresentarão. Para os desfiles de rua, R$ 500 mil irão abranger oito circuitos de apresentações. Na produção artística, R$ 1 milhão para artistas em áreas expositivas, de teatro, de dança e de hip-hop. Dentre estes, R$ 239 mil, de. Para o tradicionalismo foram separados R$ 100 mil do Fumproarte.

Investimentos Federais

A Lei Paulo Gustavo é proveniente de verba do Governo Federal, direcionado pelo Ministério da Cultura. Ela foi instituída como lei emergencial para atrair profissionais qualificados e auxiliar a economia proveniente das produções culturais, em especial do setor audiovisual - para o qual é enviado cerca de 70% do montante.

Dentro do fundo destinado, R$ 6,3 milhões serão direcionados a produções audiovisuais - o edital irá comportar 68 projetos, dentre eles curtas-metragens, longas-metragens, obras documentais e produções em vídeo, incluindo séries, clipes e games. R$3,1 milhões irão para multilinguagens culturais, como exposições de expressões artísticas e espetáculos de dança, e R$1,3 milhão para manutenção de salas de cinema.