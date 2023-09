Violonistas Marcello Caminha e Maurício Marques passeiam por regionalismos em show no Farol Santander

Marcello Caminha e Maurício Marques, consagrados violonistas e compositores, apresentam no espetáculo Universo Regional uma viagem musical ao som do violão por algumas das mais importantes vertentes da música brasileira e latinoamericana. A dupla se apresenta nesta quinta-feira (21), às 20h, no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028), dentro da série de espetáculos Mundo do Violão. Ingressos (R$ 30,00, com opções de meia entrada) à venda pelo site do centro cultural.Abordando gêneros musicais fundamentais da música regional brasileira como o choro e a seresta, indo até os países do prata, visitando o Tango, a Milonga, Guarânia e Chacarera e claro, chegando ao Rio Grande do Sul, onde se acha um bom Vanerão, Maurício (violão 8 cordas) e Marcello (violão nylon) se juntam em uma apresentação inédita pra demonstrar ao público sua versatilidade como instrumentistas, transitando nos diversos regionalismos e, ao mesmo tempo, enaltecendo esse que é o mais universal dos instrumentos musicais: o violão.