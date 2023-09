Livro 'A morte, as estrelas e um violão' aborda a morte para o público infantojuvenil

O livro A morte, as estrelas e um violão, que marca a estreia do autor Lucas Raupp, será lançado na segunda-feira (18), das 19h15min às 20h45min, no saguão do Instituto de Cultura, 7º andar do prédio 16, Biblioteca Central da Pucrs (Ipiranga, 6.681).A edição, trabalho de conclusão de curso do autor em Escrita Criativa pela Pucrs, aborda o tema da morte, desmistificando e trazendo naturalidade aos ciclos da vida. O livro é o segundo da série literária Narrativas sensíveis e outras histórias, projeto da professora do curso de Escrita Criativa e do curso de Letras da Pucrs, Janaína de Azevedo Baladão. As ilustrações são de Flávia Sung Ruschel.O evento de lançamento contará com bate-papo sobre educação emocional, com participação do autor, da idealizadora da série literária e da convidada especialista em desenvolvimento emocional infantil, a psicóloga Juliana Potter. A entrada é gratuita. O livro pode ser adquirido no site da Edipucrs.