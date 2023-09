Morre aos 49 anos o artista multimídia gaúcho Alexandre Navarro Moreira

O artista multimídia Alexandre Navarro Moreira morreu nesta sexta-feira (15) aos 49 anos. Moreira nasceu em Porto Alegre e tinha formação em pintura pelo Instituto de Artes da Ufrgs. Moreira trabalhava com pintura, fotografia, desenho, instalação, filme, performance e música e integrou a geração de artistas gaúchos que despontou nos anos 1990, ganhando e destaque nos anos 2000. Um de seus projetos mais destacados intitula-se “Apócrifo”, que vinha desenvolvendo desde 2001.A produção de Moreira ficou marcada pela diversidade de meios, trabalhando com pintura, fotografia, desenho, instalação, filme, performance e música. A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) lamentou a morte do artista. O o Museu de Arte de Arte Contemporânea do RS (MACRS) prestou uma homenagem na conta no Instagram com algumas obras de Moreira.