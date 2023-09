Escritor e jornalista Rafael Guimaraens realiza sessão de autógrafos

Neste sábado (16), das 17h às 19h, o escritor e jornalista Rafael Guimaraens autografa cinco títulos na Livraria Santos do Pontal (Av Padre Cacique, 2398). Autor das obras Tragédia da Rua da Praia, A Dama da Lagoa, 20 Relatos Insólitos, 1935 e A Enchente de 41, ele trabalha com ênfase na construção da memória, resgatando episódios históricos conhecidos ou revelando histórias desconhecidas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul ao público leitor.