Trio Amadeus leva turnê comemorativa de 20 anos para o palco do Theatro do São Pedro

Celebrando os 20 anos de carreira, o Trio Amadeus traz para o Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n), nesta quinta-feira (14), às 20h, sua turnê comemorativa. Formado por Marcelle (voz, harpa, flauta, piano e tin whistle), Fábio (voz, violão e cello) e Rafael (violino e piano), o grupo é conhecido por unir música erudita e rock, em um misto de inovação e dinamismo. Os ingressos estão esgotados.



Para o show no já centenário teatro gaúcho, inaugurado no século XIX, o trio planeja um repertório com canções consagradas e novidades. Com cerca de 20 canções, reunirá hits como Bohemian Rhapsody, do Queen, e novidades.

Para mais informações sobre o Trio Amadeus, acesse: https://trioamadeus.com/ ou entre em contato com via WhatsApp: (31) 99908-4859. As canções do trio também estão disponíveis nas plataformas Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer.