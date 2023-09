Novo filme de Pedro Almodóvar, média-metragem Estranha Forma de Vida estreia nesta quinta-feira (14)

Aclamado média-metragem do cineasta Pedro Almodóvar (Mães Paralelas, Tudo Sobre Minha Mãe), Estranha Forma de Vida chega nesta quinta-feira aos cinemas. A exibição do longa, que causou sensação na edição deste ano do Festival de Cannes, será seguida de uma entrevista exclusiva gravada com Almodóvar, disponível exclusivamente nos cinemas. No filme, depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva (Pedro Pascal) cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Ethan Hawke), o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória.