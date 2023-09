Comediante Paulo Mansur faz shows no Rio Grande do Sul nesta semana

Sucesso por onde passa, o humorista Paulo Mansur chega ao Rio Grande do Sul para uma mini turnê nesta semana, com seu espetáculo O Despacho Final. O humorista realiza show nesta quinta-feira (14), em Porto Alegre, no Porto Alegre Comedy Club (rua 24 de Outubro, 1.454). Na sexta-feira (15), ele vai até Cachoeirinha, no Nosso Comedy Club (avenida Gen. Flores da Cunha, 516). Já no sábado, o comediante estará no Buteco Comedy Bar (rua Doutor Barcelos, 897), em Canoas, e no domingo fecha o giro no São Leo Comedy (rua Independência, 149),em São Leopoldo.

Destaque no cenário da comédia nacional, Paulo Mansur aborda em suas apresentações temas relacionados à Umbanda de forma leve, descontraída e respeitosa. O humorista faz questão de deixar claro que é um show para todas as pessoas, com qualquer tipo de crença e que no fim, todos acabam se divertindo muito com o espetáculo.