Grupo Os Fagundes faz show no Rancho Tabacaray nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), às 20h, o Rancho Tabacaray (Av. Vicente Monteggia, 2.770) recebe uma das mais tradicionais e respeitadas famílias da música regional brasileira: Os Fagundes, grupo composto pelo pai Bagre e os irmãos Neto, Ernesto e Paulinho Fagundes. A apresentação promete uma noite inesquecível repleta de sucessos como Origens, Canto Alegretense e De filho pra pai. Os ingressos estão à venda no site Sympla, a partir de R$ 120,00. Conhecidos por sua maestria na execução de gêneros como o chamamé, chacarera, milonga e xote, Os Fagundes levarão ao Rancho Tabacaray uma celebração da cultura gaúcha e latino-americana, proporcionando ao público uma viagem musical através das paisagens e tradições destas regiões tão ricas em história. Como a ideia é também ser um encontro íntimo com o público, não faltarão no repertório causos d'os Fagundes, antecipa Ernesto, que levará dois músicos convidados: Matheus Kleber, no Acordeon, e Rafa Marques, na percussão.