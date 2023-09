Espetáculo Adolescer retorna a Porto Alegre neste domingo

Adolescer tem seu retorno a Porto Alegre programado para acontecer neste domingo (10), às 18h, no palco do Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861). No mês em que é comemorado o Dia do Adolescente (21 de setembro), a peça teatral aborda os principais assuntos e tabus da passagem da infância para a vida adulta. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma BlueTicket O espetáculotem seu retorno a Porto Alegre programado para acontecer neste domingo (10), às 18h, no palco do Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861). No mês em que é comemorado o(21 de setembro), a peça teatral aborda os. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma, a partir de R$ 20,00.

Assim como a data, criada para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de construir um vínculo de diálogo com os jovens, a peça traz para o palco questões que precisam de cada vez mais atenção, como a saúde mental na adolescência, a depressão, a solidão, o abandono e a relação com drogas como vape e álcool, além temas como sexualidade, identidade, as festas e o dia a dia em casa e na escola.



Escrita e dirigida pela atriz e professora Vanja Ca Michel, a peça aborda esses e outros assuntos, sem julgamentos, em 27 cenas. A montagem conta com um texto atualizado frequentemente para acompanhar a evolução das gírias, das modas e das inquietações dos jovens, além de dez coreografias, assinadas por Thiago Fernandes, que trazem ainda mais dinamismo para as cenas, conectando as ações.