Humorista Nil Agra chega ao Rio Grande do Sul para mini turnê

Nil Agra desembarca no Rio Grande do Sul para uma mini-turnê do seu espetáculo Sem Controle. Nesta quarta-feira (06), às 20h, o artista vai até o Porto Alegre Comedy Club (R. 24 de Outubro, 1454), e na quinta (07) até o Nosso Comedy Club ( Av. Gen. Flores da Cunha, 516), em Cachoeirinha. O último show no Estado acontece na sexta-feira (08), no Buteco Comedy (R. Dr. Barcelos, 897), às 22h30min. Ingressos para todos os shows podem ser comprados no site Sympla

Em seu quinto espetáculo de comédia, Nil Agra aborda as questões da vida moderna e passa com extrema leveza por temas considerados polêmicos na vida adulta, como liberdade sexual, identidade de gênero e religião, levando ao público momentos de muita descontração.



Para o comediante, estar de volta à região é motivo de muita satisfação. Ele comenta que a energia do público é sempre contagiante e que embarca nas piadas e brincadeiras do show.