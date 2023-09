Escritor Élvio Vargas lança obra de poesias completa, nesta terça

Nesta terça (05), às 18h, o poeta gaúcho Élvio Vargas faz o lançamento do livro O Almanaque de Todas as Estações (Editoria Bestiário, 264 páginas, R$ 72,00), na Raízes Livraria (Av. Cristóvão Colombo, 2.199). A obra reflete a relação do autor com a Natureza, que pode ser vista como limitante ou expansiva de seu Eu.