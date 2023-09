Leonardo e Bruno & Marrone retornam a Porto Alegre com tour "Cabaré"

Devido ao grande sucesso da primeira turnê, Leonardo e a dupla Bruno & Marrone voltam a Porto Alegre com o espetáculo do "Cabaré", nesta quinta-feira (07), às 21h, no palco o Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). O sucesso do grande encontro ultrapassou as expectativas e o que era para ser um projeto isolado de satisfação pessoal e brindando uma grande amizade se tornou um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira. Os ingressos estão à venda na plataforma uhuu.com, no valor inicial de R$ 81,00. A turnê rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no IBOPE nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.Em três anos, foram gravados dois CDs/DVDs, Cabaré e Cabaré Night Club, que vendeu o impressionante número de mais de 1 milhão de cópias e marcou a história da música sertaneja.