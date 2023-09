Exposição O Universo Pictórico entra em exibição nesta terça (05)

A Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim (Rua Dr. Montaury, 1333), de Caxias do Sul, recebe nesta terça-feira (05), às 19h, a abertura da exposição O Universo Pictórico, de Erico Santo, junto a Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima. A mostra é uma retrospectiva dos 50 anos de trajetória artística do gaúcho e segue em cartaz até o dia 26 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábados das 10h às 16h. A entrada é franca.

Com chancela do marchand Nicholas Bublitz, serão expostas mais de 60 obras, entre as quais estarão quatro serigrafias assinadas e numeradas editadas pela Artprints, de São Paulo. A curadoria contempla diversos momentos do meio século de criatividade de Erico Santos. De início, pinturas mais clássicas e acadêmicas dos anos 1970, como as obras Violino e Autorretrato.

Nas representações estilizadas de camponesas, vindimas e cenas rurais, surgem os traços que caracterizaram a expressão pictórica de Erico Santos e inspiraram muitos artistas do Brasil e do exterior. Também integram a seleção as telas denominadas Evocações, nas quais o artista retrata emoções ao invés de objetos.