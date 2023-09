Péricles é o convidado do Roda Viva desta segunda (04)

O cantor, compositor e instrumentalista Péricles vai estar no centro do Roda Viva desta segunda-feira (04). Com apresentação de Vera Magalhães, o programa inédito vai ao ar ao vivo às 22h, na TV Cultura. A transmissão também acontece no site da emissora, no app Cultura Play, Twitter, YouTube, Tik Tok e no Facebook. Na edição, o artista conta curiosidades sobre os quase 40 anos de carreira e os 54 anos de idade. O músico começou na vida artística como integrante do Exaltasamba e com o fim do grupo, em 2012, seguiu carreira solo. Foi indicado ao Grammy Latino em 2019 e 2022. Antes do sucesso, trabalhou como inspetor de alunos em duas escolas estaduais e em uma montadora de carros em São Bernardo do Campo. A bancada de entrevistadores será formada por Fabiane Pereira, jornalista da Rádio Novabrasil e canal Papo de Música; Claudia Alexandre, jornalista e pesquisadora; Guilherme Henrique, editor da GQ Brasil; Jairo Malta, autor da Coluna Sons da Perifa na Folha de S.Paulo; e Xan Ravelli, comunicadora.